У Канаді кількість інфікованих коронавірусом перевищила 25 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом в Канаді за останню добу збільшилася на 1 315, до 25 680. Про це повідомило у понеділок МОЗ країни, передає УНН.
Темпи зростання кількості нових інфікованих збільшилися після триденного зниження. Зокрема, у неділю в країні було зареєстровано трохи більше 1 тис. нових випадків. Наразі обстеження на наявність інфекції пройшли 437,4 тис. осіб. Найбільше інфікованих виявлено в провінціях Квебек (13 557), Онтаріо (7 470) та Альберта (1 732).
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Перший випадок зараження коронавірусом в Канаді був зафіксований в середині січня, до теперішнього часу 780 пацієнтів померли, понад 7,7 тис. осіб одужали. Випадки інфікування відзначені в 12 з 13 канадських регіонів.
9 квітня прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що, згідно з прогнозами уряду, пік пандемії прийде на кінець травня, а перша хвиля масових заражень завершиться в кінці літа.
Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.