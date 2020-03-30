У Канаді 99-річний чоловік вилікувався від COVID-19 в будинку для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. 99-річний чоловік із Західного Ванкувера з позитивним результатом на COVID-19 повністю видужав. Про радісну новину повідомила дочка чоловіка, передає УНН з посиланням на CBC.
Так, зі слів Лінди Хорспул, на початку цього місяця у Рубена Хуви, що живе в будинку для літніх людей, з'явилися незначні симптоми ГРВІ.
Він втомлювався, погано їв і трохи кашляв, тому персонал спочатку подумав, що у чоловіка застуда, сказала вона. 11 березня їй подзвонили і сказали, що батько отримав позитивний результат на COVID-19.
За словами Хорспул, у Хуви деменція, і він не зовсім розумів, що відбувається. Хорспул змогла відвідувати його в масці, рукавичках і халаті. Вона намагалася пояснити йому, що у нього грип, але він сказав їй, що відчуває себе добре.
Але через кілька днів сімптомиу чоловіки зникли, і він знову став "веселим старим собою", сказала Хорспул.
За її словами, батько отримав негативний результат на вірус і був оголошений здоровим 25 березня.
Так, за інформацією видання, в дванадцяти будинках для людей похилого віку в провінції був як мінімум один резидент або співробітник, у якого був позитивний результат на коронавірус.
Як повідомляв УНН, двоє баскетболістів НБА вилікувалися від коронавірусу.