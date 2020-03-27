Двое баскетболистов НБА излечились от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Центровой клуба НБА "Юта Джаз" Руди Гобер и его одноклубник Донован Митчелл выздоровели от коронавируса, который был обнаружен у игроков в середине марта, передает УНН со ссылкой на Twitter инсайдера The Athletic Шемси Чаранию.
Гобер стал первым игроком лиги, у которого был подтвержден коронавирус. Незадолго до этого он шутил по поводу данного заболевания, а на одной из пресс-конференций в ответ на вопрос по поводу коронавируса демонстративно потрогал все микрофоны на столе.
Примечательно, что ранее стало известно об инфицировании из разных клубов НБА таких, как “Бруклин”, “Филадельфия”, “Бостон” и “Лос-Анджелес Лейкерс”.
Напомним, что центровой “Детройта” Кристиан Вуд также оправился от коронавируса.