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Двоє баскетболістів НБА вилікувалися від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Центровий клубу НБА "Юти Джаз" Руді Гобер і його одноклубник Донован Мітчелл одужали від коронавірусу, який був виявлений у гравців в середині березня, передає УНН з посиланням на Twitter інсайдера The Athletic Шемса Чаранію.

Гобер став першим гравцем ліги, у якого був підтверджений коронавірус. Незадовго до цього він жартував з приводу даного захворювання, а на одній з прес-конференцій у відповідь на питання з приводу коронавірусу демонстративно помацав все мікрофони на столі.

Примітно, що раніше стало відомо про інфікування з різних клубів НБА таких, як “Бруклін”, “Філадельфія”, “Бостон” та “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Нагадаємо, що центровий “Детройта” Крістіан Вуд також видужав від коронавірусу.

Українські Національні Новини

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