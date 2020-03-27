Двоє баскетболістів НБА вилікувалися від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Центровий клубу НБА "Юти Джаз" Руді Гобер і його одноклубник Донован Мітчелл одужали від коронавірусу, який був виявлений у гравців в середині березня, передає УНН з посиланням на Twitter інсайдера The Athletic Шемса Чаранію.
Гобер став першим гравцем ліги, у якого був підтверджений коронавірус. Незадовго до цього він жартував з приводу даного захворювання, а на одній з прес-конференцій у відповідь на питання з приводу коронавірусу демонстративно помацав все мікрофони на столі.
Примітно, що раніше стало відомо про інфікування з різних клубів НБА таких, як “Бруклін”, “Філадельфія”, “Бостон” та “Лос-Анджелес Лейкерс”.
Нагадаємо, що центровий “Детройта” Крістіан Вуд також видужав від коронавірусу.