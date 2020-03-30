В Канаде 99-летний мужчина вылечился от COVID-19 в доме престарелых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. 99-летний мужчина из Западного Ванкувера с положительным результатом на COVID-19 полностью выздоровел. О радостной новости сообщила дочь мужчины, передаёт УНН со ссылкой на CBC.
Так, со слов Линды Хорспул, в начале этого месяца у Рубена Хувы, живущего в доме престарелых, появились незначительные симптомы ОРВИ.
Он уставал, плохо ел и немного кашлял, поэтому персонал сначала подумал, что у мужчины простуда, сказала она. 11 марта ей позвонили и сказали, что отец получил положительный результат на COVID-19.
По словам Хорспул, у Хувы деменция, и он не совсем понимал, что происходит. Хорспул смогла навещать его в маске, перчатках и халате. Она пыталась объяснить ему, что у него грипп, но он сказал ей, что чувствует себя хорошо.
Но через несколько дней симптомыу мужчины исчезли, и он снова стал “веселым старым собой”, сказала Хорспул.
По её словам, отец получил отрицательный результат на вирус и был объявлен здоровым 25 марта.
Так, согласно изданию, в двенадцати домах для престарелых в провинции был как минимум один резидент или сотрудник, у которого был положительный результат на коронавирус.
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