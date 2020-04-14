В Канаде число инфицированных коронавирусом превысило 25 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Количество инфицированных коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось на 1315, до 25 680. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны, передает УНН.
Темпы роста новых инфицированных увеличились после трехдневного снижения. В частности, в воскресенье в стране было зарегистрировано чуть более 1 тыс. новых случаев. Сейчас обследование на наличие инфекции прошли 437,4 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (13557), Онтарио (7470) и Альберта (1732).
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Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован в середине января, до настоящего времени 780 пациентов умерли, более 7,7 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов.
9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придет на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.