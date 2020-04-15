Заступником Кулеби призначено ексзаступника Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв проект розпорядження про призначення колишнього заступника генерального прокурора України Євгена Єніна заступником Міністра закордонних справ України. Про це у Telegram-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі, передає УНН.
“Кабмін прийняв проект розпорядження про призначення: Єніна Євгенія Володимировича — заступником Міністра закордонних справ України”, — написав нардеп.
Крім того, з його слів, Лещука Юрія Віталійовича було вирішено призначити першим заступником Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.
Сармагу Романа Костянтиновича призначено заступником Голови Державної служби геології та надр України, а Ємельянову Тетяну Олександрівну — заступником Голови Державної архівної служби України.
Нагадаємо, 8 травня 2019 року заступника генерального прокурора України Юрія Луценка, Єніна, було офіційно звільнено з посади.