Заместителем Кулебы назначен экс-заместитель Луценко

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54317 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63702 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 77566 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 76537 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101658 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82733 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102224 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105717 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130808 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130282 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Заместителем Кулебы назначен экс-заместитель Луценко

Заместителем Кулебы назначен экс-заместитель Луценко

Киев  •  УНН

 • 18412 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект распоряжения о назначении бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина заместителем Министра иностранных дел Украины. Об этом в Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

“Кабмин принял проект распоряжения о назначении: Енина Евгения Владимировича — заместителем Министра иностранных дел Украины”, — написал нардеп.

Кроме того, по его словам, Лещука Юрия Витальевича было решено назначить первым заместителем Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Сармагу Романа Константиновича назначен заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины, а Емельянова Татьяна Александровна — заместителем Председателя Государственной архивной службы Украины.

Напомним, 8 мая 2019 года заместителя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Енина, был официально освобожден от должности.

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