Єніна офіційно звільнено з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Заступника генерального прокурора України Євгена Єніна офіційно звільнено з посади. Про це журналісту УНН повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
"Справді, 25 квітня Рада прокурорів прийняла рішення задовольнити рапорт Єніна, після цього прокурор підписав наказ про його звільнення з адміністративної посади", - зазначив Лисенко.
Нагадаємо, заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін подав у відставку 25 квітня 2019 року.
Пізніше він пояснив рішення тим, що цілий ряд ЗМІ поширив про нього низку фактів щодо тих дій, які він ніколи в житті не вчиняв.