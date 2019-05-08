Енина официально освобождено от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина официально освобождено от должности. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"Действительно, 25 апреля Совет прокуроров принял решение удовлетворить рапорт Енина, после этого прокурор подписал приказ о его увольнении с административной должности", - отметил Лысенко.
Напомним, заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку 25 апреля 2019 года.
Позже он объяснил решение тем, что целый ряд СМИ распространил о нем ряд фактов относительно тех действий, которые он никогда в жизни не совершал.