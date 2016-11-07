Мелітопольцю загрожує 15 років позбавлення волі за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Жителю Мелітополя загрожує 15 років ув'язнення за вбивство. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
Так, 5 листопада о 18:40 до поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги, що у дворі будинку по вулиці Павла Дзяковича в місті Мелітополь, виявлено труп невідомого чоловіка віком близько 30 років з колотою раною в області шиї.
Правоохоронці встановили, що загиблий є жителем Мелітополя 1981 року народження. Він навідався до свого знайомого, у домівці якого обоє вживали спиртні напої. Згодом між чоловіками спалахнула сварка, в результаті якої старший з чоловіків наніс своєму знайомому удар ножем в шию. Потерпілий встиг вискочити у двір, де впав і помер.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Правопорушнику повідомлено про підозру, йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.