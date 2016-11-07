Жителю Мелитополя грозит 15 лет лишения свободы за убийство

Так, 5 ноября в 18:40 в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи, что во дворе дома по улице Павла Дзяковича в городе Мелитополь, обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте около 30 лет с колотой раной в области шеи.

Правоохранители установили, что погибший является жителем Мелитополя 1981 года рождения. Он посетил своего знакомого, в доме которого оба употребляли спиртные напитки. Впоследствии между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой старший из мужчин нанес своему знакомому удар ножом в шею. Пострадавший успел выскочить во двор, где упал и умер.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Правонарушителю сообщено о подозрении, ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.