Мексика отримала третю партію китайської вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Мексика отримала третю партію вакцини проти COVID-19 від китайської фармацевтичної компанії Sinovac. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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Прибуття нової партії вакцин китайського виробництва стало важливим показником тісної співпраці та зміцнення зв'язків між Мексикою та Китаєм, заявила заступник міністра закордонних справ Мексики Марта Дельгадо.
Перша партія вакцин Sinovac надійшла до Мексики в лютому після того, як Федеральна комісія з питань захисту від санітарних ризиків дозволила її екстрене використання проти коронавірусу.
Мексиканський уряд щепив людей похилого віку у бідних районах країни в рамках кампанії вакцинації, яка розпочалася в грудні.
Станом на суботу Мексика повідомила про понад 2,1 мільйона випадків захворювання та 193 851 випадок смерті від COVID-19.
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Вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech є безпечною та ефективною. Про це у коментарі УНН розповіла доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.
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