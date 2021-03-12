Професор розповіла про зареєстровану нещодавно вакцину CoronaVac

Вона уточнила, що CoronaVac є інактивованою, тобто "вбитою" вакциною.

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"На цю вакцину, як і на будь яку іншу, може бути щеплювальна реакція. Наприклад, біль в місці введення вакцини, підвищення температури. Важливими є результати досліджень, які показали, що кількість таких реакцій є значно меншою, ніж при введенні векторної вакцини, яку ми зараз маємо. Чи при введенні РНК-вакцини (Pfizer, Moderna - ред), на яку ми очікуємо", - розповіла фахівець.

Деталі

Вакцину тестували на людях різних вікових груп, продовжила Чумаченко.

"Зокрема і на особах похилого віку. Результати тестувань показали, що після введення вакцини в імунізованих людей виробляються антитіла до коронавірусу і імунітет", - каже експерт.

Приводу сумніватися у ефективності CoronaVac немає, резюмувала Чумаченко.

Доповнення

В Україні зареєстровано китайську вакцину CoronaVac. Очікується, що прибуде вона до 15 березня. Нині в Україні роблять щеплення від Covid-19 вакциною Covishield. Серйозних побочних ефектів не зафіксовано.