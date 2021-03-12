Профессор рассказала о зарегистрированной недавно вакцине CoronaVac

Она уточнила, что CoronaVac является инактивированной, то есть "убитой" вакциной.

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"На эту вакцину, как и на любую другую, может быть прививочная реакция. Например, боль в месте введения вакцины, повышение температуры. Важны результаты исследований, которые показали, что количество таких реакций значительно меньше, чем при введении векторной вакцины, которую мы сейчас имеем. Или при введении РНК-вакцины (Pfizer, Moderna - ред), которую мы ожидаем", - рассказала специалист.

Детали

Вакцину тестировали на людях разных возрастов, продолжила Чумаченко.

"В том числе и на пожилых людях. Результаты тестирования показали, что после введения вакцины у иммунизированных людей вырабатываются антитела к коронавирусу и иммунитет", - говорит эксперт.

Повода сомневаться в эффективности CoronaVac нет, резюмировала Чумаченко.

Дополнение

В Украине зарегистрирована китайская вакцина CoronaVac. Ожидается, что прибудет она до 15 марта. Сейчас в Украине делают прививки от Covid-19 вакциной Covishield. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано.