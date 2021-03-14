Мексика получила третью партию китайской вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Мексика получила третью партию вакцины против COVID-19 от китайской фармацевтической компании Sinovac. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Прибытие новой партии вакцин китайского производства стало важным показателем тесного сотрудничества и укрепления связей между Мексикой и Китаем, заявила заместитель министра иностранных дел Мексики Марта Дельгадо.
Первая партия вакцин Sinovac поступила в Мексику в феврале после того, как Федеральная комиссия по вопросам защиты от санитарных рисков позволила ее экстренное использования против коронавируса.
Мексиканское правительство прививало пожилых людей в бедных районах страны в рамках кампании вакцинации, которая началась в декабре.
Мексика сообщила о более 2,1 миллиона случаев заболеваемости и 193 851 случай смерти от COVID-19.
Дополнительно
Вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech является безопасной и эффективной. Об этом в комментарии УНН рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.
В Мексике ученые создали защитную маску от коронавируса, которую нужно одевать только на нос.