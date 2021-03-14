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Мексика получила третью партию китайской вакцины от COVID-19

Мексика получила третью партию китайской вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14482 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Мексика получила третью партию вакцины против COVID-19 от китайской фармацевтической компании Sinovac. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

Прибытие новой партии вакцин китайского производства стало важным показателем тесного сотрудничества и укрепления связей между Мексикой и Китаем, заявила заместитель министра иностранных дел Мексики Марта Дельгадо.

Первая партия вакцин Sinovac поступила в Мексику в феврале после того, как Федеральная комиссия по вопросам защиты от санитарных рисков позволила ее экстренное использования против коронавируса.

Мексиканское правительство прививало пожилых людей в бедных районах страны в рамках кампании вакцинации, которая началась в декабре.

Мексика сообщила о более 2,1 миллиона случаев заболеваемости и 193 851 случай смерти от COVID-19.

Дополнительно

Вакцина против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech является безопасной и эффективной. Об этом в комментарии УНН рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

В Мексике ученые создали защитную маску от коронавируса, которую нужно одевать только на нос.

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