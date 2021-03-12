У Мексиці створили медичні маски, які носять на носу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Мексиці вчені створили захисну маску від коронавірусу, яку потрібно одягати лише на ніс. Про це пише УНН з посиланням на LaJornada.
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Маску на ніс створили вчені з мексиканського Національного політехнічного інституту та назвали її Mask Eating.
Вони запевняють, що ця маска не замінює традиційні засоби індивідуального захисту, а допомагає уникнути потрапляння вірусів в організм тоді, коли звичайну маску люди знімають.
З нею зручно їсти або ж піти до стоматолога.
Нагадаємо
Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що, можливо, американцям все одно доведеться носити маски в 2022 році для захисту від коронавірусу, навіть якщо США можуть досягти перемоги над пандемією до кінця цього року.
Міністерство національної безпеки США за останні тижні вилучило в країні понад 11 мільйонів фальшивих медичних масок N95.