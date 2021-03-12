В Мексике создали медицинские маски, которые носят на носу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Мексике ученые создали защитную маску от коронавируса, которую нужно одевать только на нос. Об этом пишет УНН со ссылкой на LaJornada.
Детали
Маску на нос создали ученые из мексиканского Национального политехнического института и назвали ее Mask Eating.
Они уверяют, что эта маска не заменяет традиционные средства индивидуальной защиты, а помогает избежать попадания вирусов в организм тогда, когда обычную маску люди снимают.
С ней удобно есть или пойти к стоматологу.
Напомним
Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что, возможно, американцам все равно придется носить маски в 2022 году для защиты от коронавируса, даже если США могут достичь победы над пандемией до конца этого года.
Министерство национальной безопасности США за последние недели изъяло в стране более 110 млн фальшивых медицинских масок N95.