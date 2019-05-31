Медведчук не буде учасником Мінського процесу - секретар РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Віктор Медведчук не буде учасником Мінського процесу. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє УНН.
“Ми не бачимо Медведчука учасником мінського процесу”, — заявив він.
Секретар РНБО також повідомив, що найближчим часом буде змінено персональний склад мінських груп.
“Персональний склад мінських груп буде змінено і це відбудеться найближчим часом”, — наголосив він.
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Нагадаємо, глава Адміністрації Президента України Андрій Богдан не вважає проросійського політика Віктора Медведчука можливим помічником у налагодженні контактів із Росією.
Раніше секретар РНБО повідомляв, що зустріч у “Нормандському форматі” може відбутись в середині липня.