Медведчук не будет участником Минского процесса - секретарь СНБО

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 13873 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 37415 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 56902 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72580 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119228 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110762 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137164 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144518 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130076 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130153 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Медведчук не будет участником Минского процесса - секретарь СНБО

Медведчук не будет участником Минского процесса - секретарь СНБО

Киев  •  УНН

 • 10178 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Виктор Медведчук не будет участником Минского процесса. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНН.

"Мы не видим Медведчука участником минского процесса", - заявил он.

Секретарь СНБО также сообщил, что в ближайшее время будет изменен персональный состав минских групп.

"Персональный состав минских групп будут изменены и это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул он.

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Напомним, глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан не считает пророссийского политика Виктора Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

Ранее секретарь СНБО сообщал, что встреча в "нормандской формате" может состояться в середине июля.

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