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Медик пояснив, як здатність довго не п'яніти пов'язана із генетикою

Київ • УНН

 • 71363 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У печінці людини міститься спеціальний фермент, який відповідає за розщеплення алкоголю. Його кількість задається генетично і впливає на те, як швидко ми п'яніємо, повідомив УНН лікар Андрій Роханський.

Медик пояснив, як здатність довго не п'яніти пов'язана із генетикою

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"Є у печінці такий фермент, який називається алкогольдегідрогеназа, яка розщеплює алкоголь у печінці. І ось кількість цього ферменту безпосередньо впливає на досягнення стану алкогольного сп'яніння", - розповів він.

При цьому, кількість ферменту, за словами лікаря, обумовлено генетично і залежить від стандартних налаштувань організму кожної окремої людини.

"У всіх людей різниться, причому, це може залежати навіть від расових особливостей. Наприклад, у монголоїдної раси ферменту цього менше. Представники Південно-Східної Азії, Китаю швидше досягають сп'яніння, адже ступінь проміле у крові швидко зростає. А чим більше ферментів, тим людина може більше випити і довше перебувати на першій стадії сп'яніння - ейфорії, коли вона себе контролює і почуває весело", - зазначив лікар.

Роханський додав, що в українців кількість цього ферменту для розщеплення алкоголю знаходиться на середній позначці.

"У нас воно середньозважене. Цілком адекватне. А ось ті ж північні народи - у них генетично вже менше цих ферментів у печінці. Вони швидше п'яніють. Це генетично схильна ситуація", - підсумував лікар.

У той же самий час існують секрети, які допоможуть залишатися у стані дуже довго, навіть не дивлячись на вроджену кількість печінкових ферментів. Експерти українського лікеро-горілчаного заводу PRIME дали кілька порад, які допоможуть якомога довше не п'яніти.

Так, слід перед вживанням алкоголю підкріпитися. Як закуски ідеально підійдуть м'ясні страви, риба, варена картопля з маслом або салом, а також петрушка і лимон, адже вони значно знижують ступінь сп'яніння. Не варто і змішувати алкогольні напої - будьте вірні своєму вибору. І ні в якому разі не змішуйте його з газованими напоями - вони прискорюють доставку спирту у мозок. А головне правило - це розтягувати задоволення і пити по одній порції улюбленого алкоголю на годину. Завдяки таким простим рекомендаціям можна з легкістю зберігати тверезість розуму і контролювати ступінь сп'яніння.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців.

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