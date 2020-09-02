Как оставаться на чеку: 10 советов, которые помогут дольше не пьянеть

1. "Разогреть" печень

Лучше всего к мероприятию готовиться за час до начала. Рекомендуется выпить 30-50 г водки. Это, в свою очередь, заставит печень вырабатывать ферменты, активно расщепляющие алкоголь. Поэтому, когда придёт время, организм уже будет вооружен, а алкоголь в крови будет нейтрализоваться быстрее.

2. Хорошо "подкрепиться"

Лучше всего сделать акцент на таких продуктах как: бекон, сало, закуска с маслом, орехи. Эти продукты обволакивают стенки желудка и препятствуют всасыванию алкоголя. Правда, данный метод недолговечен. Как только организм усвоит полученный ранее перекус, действие алкоголя начнет активизироваться.

3. Отдавать предпочтение горячим закускам

Алкоголь нужно обильно закусывать горячей пищей. Мясные блюда, рыба, вареный картофель с маслом или салом, а также петрушка и лимон - значительно снижают степень опьянения. Лучше отказаться от экзотических блюд, которых раньше не пробовали, потому что их сочетание с алкоголем может привести к неожиданным последствиями.

4. Не забывать об активированном угле и жирной пище

Если заранее подготовиться не удалось, активированный уголь и жирная еда всё равно сработают. Алкоголь необходимо закусывать, при этом важно не переедать, иначе получите обратный эффект.

5. Не смешивать напитки и не понижать градус

Лучше всего остановить свой выбор на одном алкогольном напитке, который и употреблять в течение всего вечера. Различные сочетания алкоголя, может, и будоражат фантазию, но, при этом, обладают непредсказуемыми эффектами.

6. Не пить газированных жидкостей

Газированные напитки ускоряют доставку спирта в мозг. Поэтому лучше избегайте пива, шампанского и сладкой газировки. Особенно важно - не смешивать их с более крепкими напитками.

7. Разбавлять алкоголь

Этот способ известен ещё со времён древних греков, которые любили вино в больших количествах, но не уважали тех, кто быстро пьянел. Разбавленный водой или соком коктейль можно потягивать чуть ли не весь вечер и при этом оставаться в трезвом уме.

8. Не задерживать спиртное во рту

Алкоголь впитывается в кровь не только через стенки желудка, но и через кровеносные сосуды в полости рта. Во втором случае опьянение наступает почти мгновенно, поскольку этиловый спирт попадает прямо в мозг, минуя желудок и печень. Поэтому пить крепкий алкоголь желательно одним глотком, а еще желательно остерегаться коктейлей, которые пьют через соломинку.

9. Растягивать удовольствие

Пейте по одной порции алкоголя в час. Не важно, что это: водка или бокал вина. Чтобы опьянение не нагрянуло внезапно, приём горячительных напитков стоит растягивать во времени.

10. Отказ от табака

В большей степени этот совет касается людей, курящих нерегулярно. В буквальном смысле их может свалить с ног, не столько от количества выпитого, сколько от всего одной выкуренной сигареты.

В целом, эксперты водочного бренда Arctic Palace напоминают, что злоупотреблять спирнымы напитками - вредно для здоровья.

Как сообщал УНН, водка Arctic Palace была представлена на рынке Украины производителем ЛВЗ "Prime" в этом году. Бренд стал премиальной позицией в портфеле компании.

"Arctic Palace готовят из высококачественного спирта "Люкс", воды из артезианской скважины, ароматного спирта из перечной мяты. Также в составе присутствует мед, который делает вкус водки более мягким", - подчеркивает производитель.