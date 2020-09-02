Як залишатися напоготові: 10 порад, які допоможуть довше не п'яніти

1. "Розігріти" печінку

Найкраще до заходу готуватися за годину до початку. Рекомендується випити 30-50 г горілки. Це, в свою чергу, змусить печінку виробляти ферменти, які активно розщеплюють алкоголь. Тому, коли прийде час, організм вже буде озброєний, а алкоголь у крові нейтралізовуватиметься швидше.

2. Добре "підкріпитися"

Найкраще зробити акцент на таких продуктах як: бекон, сало, закуска з маслом, горіхи. Ці продукти обволікують стінки шлунку і перешкоджають всмоктуванню алкоголю. Правда, даний метод недовговічний. Як тільки організм засвоїть отриманий раніше перекус, дія алкоголю почне активізовуватися.

3. Віддавати перевагу гарячим закускам

Алкоголь потрібно добре закушувати гарячою їжею. М'ясні страви, риба, варена картопля з маслом або салом, а також петрушка і лимон - значно знижують ступінь сп'яніння. Краще відмовитися від екзотичних страв, яких раніше не пробували, бо їх поєднання з алкоголем може призвести до несподіваних наслідків.

4. Не забувати про активоване вугілля і жирну їжу

Якщо заздалегідь підготуватися не вдалося, активоване вугілля і жирна їжа все одно спрацюють. Алкоголь необхідно закушувати, при цьому важливо не переїдати, інакше отримаєте зворотний ефект.

5. Не змішувати напої і не знижувати градус

Найкраще зупинити свій вибір на одному алкогольному напої, який і вживати протягом всього вечора. Різні поєднання алкоголю, може, і розбурхують фантазію, але, при цьому, мають непередбачувані ефекти.

6. Не пити газованих рідин

Газовані напої прискорюють доставку спирту в мозок. Тому краще уникайте пива, шампанського та солодкої газованої води. Особливо важливо - не змішувати їх з більш міцними напоями.

7. Розбавляти алкоголь

Цей спосіб відомий ще з часів стародавніх греків, які любили вино у великих кількостях, але не поважали тих, хто швидко п'янів. Розведений водою або соком коктейль можна потягувати мало не весь вечір і при цьому залишатися при здоровому глузді.

8. Не затримувати спиртне у роті

Алкоголь всмоктується у кров не тільки через стінки шлунка, але і через кровоносні судини у порожнині рота. У другому випадку сп'яніння настає майже миттєво, оскільки етиловий спирт потрапляє прямо у мозок, минаючи шлунок і печінку. Тому пити міцний алкоголь бажано одним ковтком, а ще бажано остерігатися коктейлів, які п'ють через соломинку.

9. Розтягувати задоволення

Пийте по одній порції алкоголю на годину. Не важливо, що це: горілка або келих вина. Щоб сп'яніння не нагрянуло раптово, прийом міцних напоїв варто розтягувати у часі.

10. Відмова від тютюну

Більшою мірою ця порада стосується людей, що палять нерегулярно. У буквальному сенсі їх може звалити з ніг, не так кількість випитого, скільки всього однією викуреною сигаретою.

В цілому, експерти горілчаного бренду Arctic Palace нагадують, що зловживати спиртними напоями - шкідливо для здоров'я.

Як повідомляв УНН, горілка Arctic Palace була представлена ​​на ринку України виробником ЛГЗ "Prime" цього року. Бренд став преміальної позицією у портфелі компанії.

"Arctic Palace готують з високоякісного спирту "Люкс", води з артезіанської свердловини, ароматного спирту з перцевої м'яти. Також у складі присутній мед, який робить смак горілки більш м'яким", - акцентує виробник.