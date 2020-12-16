Медик объяснил, как способность долго не пьянеть связана с генетикой

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"Есть в печени такой фермент, который называется алкогольдегидрогеназа, которая расщепляет алкоголь в печени. И вот количество этого фермента непосредственно влияет на достижение состояния алкогольного опьянения", - рассказал он.

При этом, количество фермента, по словам врача, обусловлено генетически и зависит от стандартных настроек организма каждого отдельного человека.

"У всех людей различается, причем, это может зависеть даже от расовых особенностей. Например, у монголоидной расы фермента этого меньше. Представители Юго-Восточной Азии, Китая быстрее достигают опьянения, ведь степень промилле в крови быстро растет. А чем больше ферментов, тем человек может больше выпить и дольше находиться на первой стадии опьянения - эйфории, когда он себя контролирует и чувствует весело", - отметил врач.

Роханский добавил, что в украинцев количество этого фермента для расщепления алкоголя находится на средней отметке.

"У нас оно средневзвешенное. Вполне адекватное. А вот те же северные народы - у них генетически уже меньше этих ферментов в печени. Они скорее пьянеют. Это генетически склонна ситуация", - подытожил врач.

В то же самое время существуют секреты, которые помогут оставаться в состоянии очень долго, даже несмотря на врожденное количество печеночных ферментов. Эксперты украинского ликеро-водочного завода PRIME дали несколько советов, которые помогут как можно дольше не пьянеть.

Так, нужно как следует перед употреблением алкоголя подкрепиться. Как закуски идеально подойдут мясные блюда, рыба, вареная картошка с маслом или салом, а также петрушка и лимон, ведь они значительно снижают степень опьянения. Не стоит и смешивать алкогольные напитки - будьте верны своему выбору. И ни в коем случае не смешивайте его с газированными напитками - они ускоряют доставку спирта в мозг. А главное правило - это растягивать удовольствие и пить по одной порции любимого алкоголя в час. Благодаря таким простым рекомендациям можно с легкостью сохранять трезвость ума и контролировать степень опьянения.

Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев.