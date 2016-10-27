Медичний центр для лікування військових у Харкові повернули державі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Приміщення та споруди військово-медичного клінічного центру Північного регіону України у м. Харкові, які забезпечують лікування поранених військовослужбовців задіяних у проведенні АТО на Сході України, повернули державі. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Так, зазначене нерухоме майно розташоване на земельній ділянці 6,5 га та активно використовується для прийому, збереження і відпуску медичного майна і техніки для військових частин і з’єднань, які перебувають в зоні проведення АТО. Крім цього до вказаних приміщень здійснюється збір та евакуація в тил непридатного і трофейного медичного майна і техніки, а також ремонт ушкодженої техніки і апаратури медичного призначення із зони проведення бойових дій на сході України.
Вказані будівлі та споруди ще у листопаді 2008 року були протиправно, без погодження з Кабінетом Міністрів України, передані колишнім керівництвом Міністерства оборони України у власність товариству з обмеженою відповідальність, а в подальшому — відчужені іншій комерційній фірмі.
Зазначена нерухомість перебувала в оперативному управлінні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону України та незаконно вилучена на підставі цивільних угод.
Постановою суду касаційної інстанції визнано право власності за державою та витребувано з незаконного володіння ТОВ “Виробничо-інвестиційна група СОЗИДАТЕЛЬ” 9 будівель і споруд загальною площею 12,8 тис кв м, орієнтовною вартістю 15 млн грн, розташованих у м. Харкові.