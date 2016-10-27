Медицинский центр для лечения военных в Харькове вернули государству

Так, указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке 6,5 га и активно используется для приема, хранения и отпуска медицинского имущества и техники для воинских частей и соединений, находящихся в зоне проведения АТО. Кроме этого в указанных помещениях осуществляется сбор и эвакуация в тыл негодного и трофейного медицинского имущества и техники, а также ремонт поврежденной техники и аппаратуры медицинского назначения из зоны проведения боевых действий на востоке Украины.

Указанные здания и сооружения еще в ноябре 2008 года были противоправно, без согласования с Кабинетом Министров Украины, переданы бывшим руководством Министерства обороны Украины в собственность обществу с ограниченной ответственность, а в дальнейшем - отчуждены другой коммерческой фирме.

Указанная недвижимость находилась в оперативном управлении Военно-медицинского клинического центра Северного региона Украины и незаконно изъята на основании гражданских сделок.

Постановлением суда кассационной инстанции признано право собственности за государством и истребовано из незаконного владения ООО "Производственно-инвестиционная группа СОЗИДАТЕЛЬ" 9 зданий и сооружений общей площадью 12,8 тыс кв м, ориентировочной стоимостью 15 млн грн, расположенных в. Харькове.