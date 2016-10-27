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15 марта, 19:03 • 116176 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169686 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139841 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132148 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113802 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106028 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101854 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Медицинский центр для лечения военных в Харькове вернули государству

Медицинский центр для лечения военных в Харькове вернули государству

Киев • УНН

 • 7128 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Помещения и сооружения военно-медицинского клинического центра Северного региона Украины в г. Харькове, обеспечивающий лечение раненых военнослужащих задействованных в проведении АТО на Востоке Украины, вернули государству. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке 6,5 га и активно используется для приема, хранения и отпуска медицинского имущества и техники для воинских частей и соединений, находящихся в зоне проведения АТО. Кроме этого в указанных помещениях осуществляется сбор и эвакуация в тыл негодного и трофейного медицинского имущества и техники, а также ремонт поврежденной техники и аппаратуры медицинского назначения из зоны проведения боевых действий на востоке Украины.

Указанные здания и сооружения еще в ноябре 2008 года были противоправно, без согласования с Кабинетом Министров Украины, переданы бывшим руководством Министерства обороны Украины в собственность обществу с ограниченной ответственность, а в дальнейшем - отчуждены другой коммерческой фирме.

Указанная недвижимость находилась в оперативном управлении Военно-медицинского клинического центра Северного региона Украины и незаконно изъята на основании гражданских сделок.

Постановлением суда кассационной инстанции признано право собственности за государством и истребовано из незаконного владения ООО "Производственно-инвестиционная группа СОЗИДАТЕЛЬ" 9 зданий и сооружений общей площадью 12,8 тыс кв м, ориентировочной стоимостью 15 млн грн, расположенных в. Харькове.

 

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