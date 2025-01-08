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McDonald's запустила платформу McValue для відновлення позицій на ринку

McDonald's запустила платформу McValue для відновлення позицій на ринку

Київ • УНН

 • 20180 перегляди

McDonald's представив нову платформу McValue з комбо-наборами за $5 та акцією "Купи один, додай один за $1". Компанія також пропонує ексклюзивні знижки через мобільний додаток та безкоштовні страви для нових користувачів.

У вівторок компанія McDonald's запустила нову платформу McValue, спрямовану на залучення до своїх ресторанів економних споживачів. Нова лінійка меню включає страви за $5 та спеціальні пропозиції для підвищення конкурентоспроможності мережі. Про це пише УНН із посиланням на CBS news та Yahoo.

Минулого року генеральний директор McDonald's Кріс Кемпчінскі, виступаючи зі звітом про прибутки за третій квартал, визнав, що "відставання компанії від лідерів за вартістю скоротилося" і що вона зосередилася на поліпшенні своїх пропозицій щодо економії.

Нове меню McValue, яке доступне в закладах McDonald's по всій країні, пропонує різні пропозиції з харчування.

Воно включає в себе пропозицію "Макдоналдс" з харчування за 5 доларів, яку компанія запустила в червні. Пропозиція містить бургер "МакДабл" або сендвіч "МакЧікен", чотири курячих "МакНаггетса", невелику порцію картоплі фрі і маленький безалкогольний напій.

У меню McValue також з'явилася нова акція "Купи один, додай один за 1 долар". Вона поширюється на популярні страви для сніданку, обіду і вечері, як-от сендвічі для сніданку, наггетси і бургери. При купівлі однієї порції з меню McValue за повною ціною покупець може додати ще одну порцію всього за 1 долар.

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Крім того, нова платформа McValue поширюватиме ексклюзивні пропозиції через свій мобільний застосунок, а також пропонуватиме місцеві акції на їжу та напої. Наприклад, у кожну п'ятницю цього року при покупці на 1 долар покупці отримують середню картоплю фрі безкоштовно. Нові користувачі додатка отримують безкоштовний сендвіч із куркою McCrispy TM, повідомляє компанія.

Нагадаємо

Акції McDonald's показали падіння на 9% після повідомлень про спалах кишкової палички у США.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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