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McDonald's запустила платформу McValue для восстановления позиций на рынке

McDonald's запустила платформу McValue для восстановления позиций на рынке

Киев  •  УНН

 • 2033 просмотра

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McDonald's представил новую платформу McValue с комбо-наборами за $5 и акцией "Купи один, добавь один за $1". Компания также предлагает эксклюзивные скидки через мобильное приложение и бесплатные блюда для новых пользователей.

Во вторник компания McDonald's запустила новую платформу McValue, направленную на привлечение в свои рестораны экономных потребителей. Новая линейка меню включает блюда по $5 и специальные предложения для повышения конкурентоспособности сети. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS news и Yahoo.

В прошлом году генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински, выступая с отчетом о прибылях за третий квартал, признал, что "отставание компании от лидеров по стоимости сократилось" и что она сосредоточилась на улучшении своих предложений по экономии.

Новое меню McValue, доступное в ресторанах McDonald's по всей стране, предлагает различные предложения по питанию.

Оно включает в себя предложение "Макдональдс" по питанию за 5 долларов, которое компания запустила в июне. Предложение содержит бургер "МакДабл" или сэндвич "МакЧикен", четыре куриных "МакНаггетса", небольшую порцию картофеля фри и маленький безалкогольный напиток.

В меню McValue также появилась новая акция "Купи один, добавь один за 1 доллар". Она распространяется на популярные блюда для завтрака, обеда и ужина, такие как завтрачные сэндвичи, наггетсы и бургеры. При покупке одной порции из меню McValue по полной цене покупатель может добавить еще одну порцию всего за 1 доллар.

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Кроме того, новая платформа McValue будет распространять эксклюзивные предложения через свое мобильное приложение, а также предлагать местные акции на еду и напитки. Например, каждую пятницу этого года при покупке на 1 доллар покупатели получают бесплатную среднюю порцию картофеля фри. Новые пользователи приложения получают бесплатный сэндвич с курицей McCrispy TM, сообщает компания.

Напомним

Акции McDonald's показали падение на 9% после сообщений о вспышке кишечной палочки в США.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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