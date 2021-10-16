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Майже 600 млн доларів виплатили хакерам-здирникам в США в 2021 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Виплати хакерам-здирникам, які здійснювали кібератаки за допомогою вірусів в США, за перші шість місяців 2021 року досягли 590 мільйонів доларів - це на 42 відсотки більше, ніж за весь 2020 рік (416 мільйонів). Про це повідомляється в доповіді Міністерства фінансів США, опублікованому в п'ятницю, 15 жовтня, передає УНН.

Цитата

“Програми-вимагачі та кібератаки становлять пряму загрозу нашій економіці, їх жертвами стають великі і малі підприємства зі всієї Америки”, — сказано в звіті.

Контекст

Вашингтон 13-14 жовтня проводив конференцію по боротьбі з хакерами-вимагачами, в якій брали участь близько 30 країн. Серед іншого вони обговорили опір спробам вимагання та роль криптовалюта у відмиванні коштів, одержуваних кіберзлочинцями в якості викупу. Примітно, що Росія не була запрошена на конференцію.

США посилюють державну кібербезпека

У травні президент США Джозеф Байден підписав указ про посилення державної кібербезпеки, який серед іншого зобов’язує постачальників IT-послуг повідомляти владі про зломи систем.

“Атаки проти компаній SolarWinds, Microsoft Exchange, Colonial Pipeline — це протверезне нагадування про те, що державні органи та приватні компанії США дуже вразливі для триваючих, витончених і злісних атак, скоєних як протидіють державами, так і звичайними злочинцями”, — заявив представник адміністрації .

Нагадаємо

Компанія SolarWinds втратила щонайменше 18 мільйонів доларів через хакерську атаку. А 7 травня компанія Colonial Pipeline дізналася, що стала жертвою нападу хакерів, через що була змушена зупинити діяльність найбільшого трубопроводу у США.

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