Майже 600 млн доларів виплатили хакерам-здирникам в США в 2021 році

Цитата

“Програми-вимагачі та кібератаки становлять пряму загрозу нашій економіці, їх жертвами стають великі і малі підприємства зі всієї Америки”, — сказано в звіті.

Контекст

Вашингтон 13-14 жовтня проводив конференцію по боротьбі з хакерами-вимагачами, в якій брали участь близько 30 країн. Серед іншого вони обговорили опір спробам вимагання та роль криптовалюта у відмиванні коштів, одержуваних кіберзлочинцями в якості викупу. Примітно, що Росія не була запрошена на конференцію.

США посилюють державну кібербезпека

У травні президент США Джозеф Байден підписав указ про посилення державної кібербезпеки, який серед іншого зобов’язує постачальників IT-послуг повідомляти владі про зломи систем.

“Атаки проти компаній SolarWinds, Microsoft Exchange, Colonial Pipeline — це протверезне нагадування про те, що державні органи та приватні компанії США дуже вразливі для триваючих, витончених і злісних атак, скоєних як протидіють державами, так і звичайними злочинцями”, — заявив представник адміністрації .