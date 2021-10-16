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Почти 600 млн долларов выплатили хакерам-вымогателям в США в 2021 году

Киев  •  УНН

 • 16494 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Выплаты хакерам-вымогателям, которые осуществляли кибератаки с помощью вирусов в США, за первые шесть месяцев 2021 достигли 590 млн долларов - это на 42 процента больше, чем за весь 2020 (416 млн). Об этом сообщается в докладе Министерства финансов США, опубликованном в пятницу, 15 октября, передает УНН.

Цитата

“Программы-вымогатели и кибератаки представляют прямую угрозу нашей экономике, их жертвами становятся крупные и малые предприятия со всей Америки”, — говорится в отчете.

Контекст

Вашингтон 13-14 октября проводил конференцию по борьбе с хакерами-вымогателями, в которой принимали участие около 30 стран. Среди прочего они обсудили сопротивление попыткам вымогательства и роль криптовалюта в отмывании средств, получаемых киберпреступниками в качестве выкупа. Примечательно, что Россия не была приглашена на конференцию.

США усиливают государственную кибербезопасность

В мае президент США Джозеф Байден подписал указ об усилении государственной кибербезопасности, который среди прочего обязывает поставщиков IT-услуг сообщать властям о взломах систем.

“Атаки против компаний SolarWinds, Microsoft Exchange, Colonial Pipeline — это отрезвляющее напоминание о том, что государственные органы и частные компании США очень уязвимы для продолжающихся, изящных и злобных атак, совершенных как противодействуют государствами, так и обычными преступниками”, — заявил представитель администрации.

Напомним

Компания SolarWinds потеряла минимум 18 млн долларов за хакерской атаки. А 7 мая компания Colonial Pipeline узнала, что стала жертвой нападения хакеров, из-за чего была вынуждена остановить деятельность крупнейшего трубопровода в США.

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