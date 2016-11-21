Майже 400 масових заходів пройде в Україні у День Гідності та Свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів. Про це УНН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.
Як зазначається, участь у них візьмуть близько 66 тисяч осіб.
За наявною інформацією, участь у заходах у Києві планують взяти понад 11 тисяч осіб.
Вказано, що 21 листопада з 6:30 перекритий рух на таких вулицях:
- частина вул. Хрещатик: від вул. Б.Хмельницького до пл. Європейської;
- вул. Інститутська: від вул. Садової до Майдану Незалежності;
- вул. Архітектора Городецького;
- вул. Б.Грінченка.
Поліція звернулася до всіх учасників масових заходів із проханням поставитися з розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій, а також заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням перекритих ділянок вулиць.