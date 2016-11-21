Почти 400 массовых мероприятий пройдет в Украине в День Достоинства и Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, во всех регионах Украины пройдет около 380 массовых мероприятий. Об этом УНН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
Как отмечается, участие в них примут около 66 тысяч человек.
По имеющейся информации, участие в мероприятиях в Киеве планируют принять более 11 тысяч человек.
Указано, что 21 ноября с 6:30 перекрыто движение на таких улицах:
- Часть ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до пл. Европейской;
- Ул. Институтская от ул. Садовой до Майдана Незалежности;
- Ул. Архитектора Городецкого;
- Ул. Б. Гринченко.
Полиция обратилась ко всем участникам массовых мероприятий с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций, а также заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытых участков улиц.