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15 марта, 19:03 • 108308 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147547 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126125 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119468 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106313 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102149 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95768 просмотра

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Почти 400 массовых мероприятий пройдет в Украине в День Достоинства и Свободы

Почти 400 массовых мероприятий пройдет в Украине в День Достоинства и Свободы

Киев • УНН

 • 6998 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, во всех регионах Украины пройдет около 380 массовых мероприятий. Об этом УНН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается, участие в них примут около 66 тысяч человек.

По имеющейся информации, участие в мероприятиях в Киеве планируют принять более 11 тысяч человек.

Указано, что 21 ноября с 6:30 перекрыто движение на таких улицах:

- Часть ул. Крещатик от ул. Б.Хмельницкого до пл. Европейской;

- Ул. Институтская от ул. Садовой до Майдана Незалежности;

- Ул. Архитектора Городецкого;

- Ул. Б. Гринченко.

Полиция обратилась ко всем участникам массовых мероприятий с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций, а также заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытых участков улиц.

Украинские Национальные Новости

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