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Майже 2 тис.пачок сигарет українець намагався незаконно перевезти у пластикових вікнах

Майже 2 тис.пачок сигарет українець намагався незаконно перевезти у пластикових вікнах

Київ • УНН

 • 6565 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У пункті пропуску “Порубне” прикордонники виявили контрабанду сигарет у пластикових вікнах, які українець намагався незаконно вивезти з країни. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, автомобіль “Мерседес”, за кермом якого їхав громадянин України, прикордонники вивели для додаткової перевірки у пункті пропуску “Порубне”. У результаті чого оглядова група виявила в 4-х металопластикових вікнах, які віз українець, 1878 пачок курива. Сигарети та вікна на суму майже 40 тисяч гривень вилучені встановленим порядком.

Водночас, кілька днів тому ще один українець намагався вивезти через цей пункт пропуску до Румунії 1460 пачок сигарет, приховавши їх у броньованих дверях.

Крім того, учора у пунктах пропуску у п’яти випадках прикордонники Львівського, Чопського та Одеського загонів спільно з працівниками митниці виявили 1145 пачок сигарет у сховках трьох легкових та двох вантажних автомобілів. Двоє громадян України та громадянин Польщі перевозили сигарети легковиками через пункт пропуску “Устилуг” та “Ужгород”. Ще двоє громадян Туреччини сигарети везли у вантажівках, якими вони планували на теплоході вибути з нашої країни через пункт пропуску “Іллічівський — мтп”.

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