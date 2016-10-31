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15 марта, 19:03 • 116167 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169669 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139826 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132134 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113789 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106018 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101847 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Почти 2 тис.пачек сигарет украинец пытался незаконно перевезти в пластиковых окнах

Почти 2 тис.пачек сигарет украинец пытался незаконно перевезти в пластиковых окнах

Киев • УНН

 • 6565 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили контрабанду сигарет в пластиковых окнах, которые украинец пытался незаконно вывезти из страны. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, автомобиль "Мерседес", за рулем которого ехал гражданин Украины, пограничники вывели для дополнительной проверки в пункте пропуска "Порубное". В результате чего группа обнаружила в 4-х металлопластиковых окнах, которые вез украинец, 1878 пачек курева. Сигареты и окна на сумму почти 40 тысяч гривен изъяты в установленном порядке.

В то же время, несколько дней назад еще один украинец пытался вывезти через этот пункт пропуска в Румынию 1460 пачек сигарет, скрыв их в бронированных дверях.

Кроме того, вчера в пунктах пропуска в пяти случаях пограничники Львовского, Чопского и Одесского отрядов совместно с сотрудниками таможни обнаружили 1145 пачек сигарет в тайниках трех легковых и двух грузовых автомобилей. Двое граждан Украины и гражданин Польши перевозили сигареты легковушками через пункт пропуска "Устилуг" и "Ужгород". Еще двое граждан Турции сигареты везли в грузовиках, которыми они планировали на теплоходе выбыть из нашей страны через пункт пропуска "Ильичевский - мтп".

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