Почти 2 тис.пачек сигарет украинец пытался незаконно перевезти в пластиковых окнах

Так, автомобиль "Мерседес", за рулем которого ехал гражданин Украины, пограничники вывели для дополнительной проверки в пункте пропуска "Порубное". В результате чего группа обнаружила в 4-х металлопластиковых окнах, которые вез украинец, 1878 пачек курева. Сигареты и окна на сумму почти 40 тысяч гривен изъяты в установленном порядке.

В то же время, несколько дней назад еще один украинец пытался вывезти через этот пункт пропуска в Румынию 1460 пачек сигарет, скрыв их в бронированных дверях.

Кроме того, вчера в пунктах пропуска в пяти случаях пограничники Львовского, Чопского и Одесского отрядов совместно с сотрудниками таможни обнаружили 1145 пачек сигарет в тайниках трех легковых и двух грузовых автомобилей. Двое граждан Украины и гражданин Польши перевозили сигареты легковушками через пункт пропуска "Устилуг" и "Ужгород". Еще двое граждан Турции сигареты везли в грузовиках, которыми они планировали на теплоходе выбыть из нашей страны через пункт пропуска "Ильичевский - мтп".