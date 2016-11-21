Майже 18 тис. правоохоронців охоронятимуть безпеку у День Гідності та Свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Майже 18 тис. правоохоронців забезпечуватимуть публічну безпеку у День Гідності та Свободи, з нагоди якого в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів. Про це УНН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.
"Для забезпечення публічного порядку буде залучено майже 15 тисяч поліцейських та 3 тисячі нацгвардійців", - сказано у повідомленні.
Вказано, що підрозділи Національної поліції та Національної гвардії вже працюють у посиленому режимі, аби уникнути будь-яких провокацій і загроз життю та здоров’ю всіх учасників акцій.
Нагадаємо, за даними поліції, у День Гідності і Свободи участь у масових заходах в Україні візьмуть близько 66 тисяч осіб.