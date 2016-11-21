Почти 18 тыс. правоохранителей будут охранять безопасность в День Достоинства и Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Почти 18 тыс. правоохранителей будут обеспечивать публичную безопасность в День Достоинства и Свободы по случаю которого во всех регионах Украины пройдет около 380 массовых мероприятий. Об этом УНН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
"Для обеспечения общественного порядка будет привлечено почти 15 тысяч полицейских и 3 тысячи нацгвардейцев", - сказано в сообщении.
Указано, что подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии уже работают в усиленном режиме, чтобы избежать каких-либо провокаций и угроз жизни и здоровью всех участников акций.
Напомним, по данным полиции, в День Достоинства и Свободы участие в массовых мероприятиях в Украине примут около 66 тысяч человек .