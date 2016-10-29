Матчі 14-го туру Ліги Парі-Матч відбудуться наступними вихідними
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На початку листопада відбудуться матчі 14-го туру Ліги Парі-Матч, інформує УНН-Центр.
Розклад матчів 14-го туру:
-
- 4 листопада (п’ятниця): “Волинь” (Луцьк) — “Сталь” (Кам’янське) — 17:00.
-
- 5 листопада (субота): “Карпати” (Львів) — “Ворскла” (Полтава) — 17:00; “Зірка” (Кропивницький) — “Олімпік” (Донецьк) — Початок о 14:00.
-
- 6 листопада (неділя): “Чорноморець” (Одеса) — “Зоря” (Луганськ) — 17:00; ФК “Дніпро” — “Динамо” (Київ) — 19:30; ФК “Олександрія” — “Шахтар” (Донецьк) — 19:30.
-