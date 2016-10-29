Матчи 14-го тура Лиги Пари-Матч состоятся в следующие выходные
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 29 октября. УНН. В начале ноября состоятся матчи 14-го тура Лиги Пари-Матч, информирует УНН-Центр.
Расписание матчей 14-го тура:
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- 4 ноября (пятница): "Волынь" (Луцк) - "Сталь" (Каменское) - 17:00.
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- 5 ноября (суббота): "Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава) - 17:00; "Звезда" (Кропивницкий) - "Олимпик" (Донецк) - Начало в 14:00.
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- 6 ноября (воскресенье): "Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск) - 17:00; ФК "Днепр" - "Динамо" (Киев) - 19:30; ФК "Александрия" - "Шахтер" (Донецк) - 19:30.
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