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Масштабну пожежа на складах у Полтаві гасили шість годин

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Масштабну пожежу, яка сталася у Полтаві на складах підприємства, яке займається виробництвом будівельних пластикових виробів, вже ліквідували. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Полтавській області.

"В 11:02 пожежу ліквідували", - розповіли у пресслужбі.

Нагадаємо, у Полтаві сталася масштабна пожежа на складах підприємства, яке займається виробництвом будівельних пластикових виробів. 

Пожежа виникла 3 грудня о 5:15 у Полтаві по вулиці Сакко, 20 на території ТОВ "ПластиКом" в одноповерховій окреморозташованій металевій складській будівлі (розміром 30х50) на площі близько 1 тис. 500 кв. м.

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