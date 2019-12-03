Масштабну пожежа на складах у Полтаві гасили шість годин
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Масштабну пожежу, яка сталася у Полтаві на складах підприємства, яке займається виробництвом будівельних пластикових виробів, вже ліквідували. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Полтавській області.
"В 11:02 пожежу ліквідували", - розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, у Полтаві сталася масштабна пожежа на складах підприємства, яке займається виробництвом будівельних пластикових виробів.
Пожежа виникла 3 грудня о 5:15 у Полтаві по вулиці Сакко, 20 на території ТОВ "ПластиКом" в одноповерховій окреморозташованій металевій складській будівлі (розміром 30х50) на площі близько 1 тис. 500 кв. м.