Масштабный пожар на складах в Полтаве тушили шесть часов

"В 11:02 пожар был ликвидирован", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Полтаве произошел масштабный пожар на складах предприятия, которое занимается производством строительных пластиковых изделий.

Пожар произошел 3 декабря в 5:15 в Полтаве по улице Сакко, 20 на территории ООО "ПластиКом" в одноэтажном отдельностоящем металлическом складском здании (размером 30х50) на площади около 1 тыс. 500 кв. м.