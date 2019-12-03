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У Полтаві сталася масштабна пожежа на складах

У Полтаві сталася масштабна пожежа на складах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Полтаві сталася масштабна пожежа на складах підприємства, яке займається виробництвом будівельних пластикових виробів. Наразі ліквідовують пожежу близько пів сотні людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"3 грудня о 5:15 у Полтаві по вулиці Сакко, 20 на території ТОВ "ПластиКом" в одноповерховій окреморозташованій металевій складській будівлі (розміром 30х50) виникла пожежа на площі близько 1 тис. 500 кв. м", - йдеться у повідомленні.

О 7:40 пожежу, як вказано, локалізовано на площі 1 тис. 500 кв. м.

"Жертв та постраждалих немає", - додали рятувальники.

До гасіння залучено 47 людей та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС - 42 вогнеборці та 12 одиниць техніки.

Згідно з даними YouControl, компанія займається виробництвом будівельних пластикових виробів. Як свідчать дані з сайту компанії, йдеться про металопластикові вікна.

Нагадаємо, пожежі цього року забрали життя близько 1,6 тис. українців.

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