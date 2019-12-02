Пожежі цього року забрали життя близько 1,6 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. З початку поточного року в Україні на пожежах загинули близько 1,6 тис. людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними відомства, цього року сталося вже 93,7 тис. пожеж, з них майже 28,3 тис. - у житловому секторі.
Так, у 2019 році у пожежах загинули 1 599 людей, ще 1 301 особа постраждала.
Нагадаємо, у Запоріжжі при пожежі загинула жінка з 11-річною онукою.