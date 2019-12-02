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Пожежі цього року забрали життя близько 1,6 тис. українців

Пожежі цього року забрали життя близько 1,6 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. З початку поточного року в Україні на пожежах загинули близько 1,6 тис. людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, цього року сталося вже 93,7 тис. пожеж, з них майже 28,3 тис. - у житловому секторі.

Так, у 2019 році у пожежах загинули 1 599 людей, ще 1 301 особа постраждала.

Нагадаємо, у Запоріжжі при пожежі загинула жінка з 11-річною онукою.

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