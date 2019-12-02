У Запоріжжі при пожежі загинула жінка з 11-річною онукою
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 2 грудня. УНН. Трагедія сталася у неділю о 4-й ранку. Вогонь забрав життя 56-річної жінки та її 11-річної онуки. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
Причину виникнення пожежі та обставини події наразі з'ясовуються. А от небайдужі сусіди вже оголосили збір коштів на похорон родини.
Нагадаємо, у Запоріжжі в продуктовому наметі згорів чоловік.
На Сумщині під час гасіння пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіла двох чоловіків.