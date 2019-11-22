У Запоріжжі в продуктовому наметі згорів чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Запоріжжі сталася пожежа у торгівельній овочевій палатці, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в області.
Подія сталася 22 листопада, о 9:15, на вул. Сталеварів Вознесенівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить торговельна овочева палатка на загальній площі 10 кв. м.
О 9:24 вогнеборці локалізували пожежу, а о 9:44 повністю ліквідували.
У ході ліквідації події рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 40-річний реалізатор. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Нагадаємо, на Сумщині під час гасіння пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіла двох чоловіків.