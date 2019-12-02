В Запорожье во время пожара погибла женщина с 11-летней внучкой

Причину пожара и обстоятельства происшествия выясняются. А вот неравнодушные соседи уже объявили сбор средств на похороны семьи.

Напомним, в Запорожье в продуктовом палатке сгорел человек.

В Сумской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин.