Масштабні теракти у Парижі 2015 року: розпочався суд над обвинуваченими

Деталі

Повідомляють, що навколо будівлі суду у центрі Парижа поліція встановила охорону. Понад 1000 поліцейських скерували на гарантування безпеки судового процесу. Усім людям, які перебуватимуть у залі суду, доведеться спершу пройти через кілька контрольно-пропускних пунктів. Судовий процес триватиме дев'ять місяців, у ньому візьмуть участь приблизно 1800 позивачів і понад 300 юристів.

Серед 20 обвинувачених 11 осіб вже у в'язниці. Шістьох людей судитимуть заочно, тому що їх немає серед живих.

Свідків заслухають із 28 вересня, обвинувачених допитуватимуть у листопаді. Вирок оголосять наприкінці травня.

Більшості обвинуваченим, зокрема й Салаху Абдесламу, 31-річний француз-марокканець, якого вважають єдиним живим членом угруповання, загрожує довічне ув'язнення. Інших підозрюваних обвинувачують у наданні зброї та автомобілів або в організації нападів.

Відповідальність за теракти взяла на себе організація "Ісламська держава", яка закликала своїх послідовників напасти на Францію через її причетність до боротьби з терористичним угрупованням в Іраку та Сирії.

Нагадаємо

13 листопада 2015 року у Парижі озброєні терористи напали на шість барів і ресторанів, концертний зал "Батаклан" та стадіон, унаслідок чого було вбито щонайменше 130 людей, а сотні осіб дістали поранення.

LE PROCÈS DU SIÈCLE : Un million de pages, 1800 parties civiles, 20 accusés, 330 avocats, 9 mois d’audience...

Six ans après les attentats du #13Novembre2015 ayant fait 131 morts et 413 blessés, la plus grande audience criminelle jamais organisée en France vient de s'ouvrir. pic.twitter.com/5OG4kPk3yP

— Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 8, 2021