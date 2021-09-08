Відтепер зарплати керівників держпідприємств будуть у відкритому доступі: Рада прийняла закон

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Законопроектом № 3952 пропонується забезпечити відкритість інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку.

Зазначених юридичних осіб пропонується віднести до розпорядників публічної інформації, а відповідна інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо

У січні цього року парламентарі ухвалили за основу законопроект про введення відкритої інформації про зарплати та винагороди посадових осіб органів, які були засновані на основі майна територіальних громад.



У квітні 2020 року Кабмін встановив зарплати чиновникам до кінця карантину, з лімітом у 47 тис. грн.

Конституційний Суд України визнав рішення про встановлення на період дії карантинних обмежень зарплат чиновникам таким, що не відповідає Конституції.

Після чого Кабінет міністрів зняв обмеження, які ввели через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, що визначали розмір заробітної плати та місячної винагороди керівникам та членам наглядових рад підприємств держсектору на рівні не більше, ніж 10 розмірів мінімальної заробітної плати.