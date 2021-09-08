"Найкращим вчителям" подвоїли премії

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“Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу "Учитель року“. Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце — 54 тисячі гривень, за третє — 48 тисяч гривень”, — написав Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

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За його словами, із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.

Доповнення

У Міністерстві освіти і науки України заявили про те, що розраховують підвищити посадові оклади вчителів у грудні цього року на 8,4%.

У травні цього року Прем’єр Шмигаль заявив, що мета уряду — підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати в країні. Тож, протягом 2021 року зарплата вчителів зросте на 30%.