З грудня вчителям мають підвищити зарплату на 8% - Шкарлет
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України заявили про те, що розраховують підвищити посадові оклади вчителів у грудні цього року на 8,4%. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на Всеукраїнському серпневому форумі “Освіта України 30 без бар’єрів: вектори якості та успіху”, передає кореспондент УНН.
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“Наш наступний проект — проект про вчителів. Проект про підвищення їх соціального статусу, проект про підвищення їх зарплати. Разом з комітетом, разом з урядом було зроблено підвищення з 1 січня на 20% посадових окладів, ще розраховуємо на 8,4% підвищення в грудні. І це тільки початок”, — заявив Шкарлет.
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В той же час очільник МОН нагадав про систему атестації вчителів, яка дозволяє отримати 20% надбавки шляхом “занурення в процес самооцінки та отримання сертифікат про атестацію”. Він зазначив, що це може звільнити викладачів від атестації в майбутньому.
Шкарлет додав, що наразі 3 тисячі викладачів пройшли таку атестацію.
Додамо
У травні цього року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мета уряду — підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати в країні. Тож, протягом 2021 року зарплата вчителів зросте на 30%.
Також Кабінет міністрів України заявив, що планує виділити додаткові 497,1 мільйона гривень на виплату заборгованості із зарплат вчителям та лікарям.