З грудня вчителям мають підвищити зарплату на 8% - Шкарлет

Цитата

“Наш наступний проект — проект про вчителів. Проект про підвищення їх соціального статусу, проект про підвищення їх зарплати. Разом з комітетом, разом з урядом було зроблено підвищення з 1 січня на 20% посадових окладів, ще розраховуємо на 8,4% підвищення в грудні. І це тільки початок”, — заявив Шкарлет.

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В той же час очільник МОН нагадав про систему атестації вчителів, яка дозволяє отримати 20% надбавки шляхом “занурення в процес самооцінки та отримання сертифікат про атестацію”. Він зазначив, що це може звільнити викладачів від атестації в майбутньому.

Шкарлет додав, що наразі 3 тисячі викладачів пройшли таку атестацію.

Додамо

У травні цього року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мета уряду — підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати в країні. Тож, протягом 2021 року зарплата вчителів зросте на 30%.

Також Кабінет міністрів України заявив, що планує виділити додаткові 497,1 мільйона гривень на виплату заборгованості із зарплат вчителям та лікарям.