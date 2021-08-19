С декабря учителям должны повысить зарплату на 8% - Шкарлет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Министерстве образования и науки Украины заявили о том, что рассчитывают повысить должностные оклады учителей в декабре этого года на 8,4%. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на Всеукраинском августовском форуме “Образование Украины 30 без барьеров: векторы качества и успеха”, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Наш следующий проект — проект об учителях. Проект о повышении их социального статуса, проект о повышении их зарплаты. Вместе с комитетом, вместе с правительством было сделано повышение с 1 января на 20% должностных окладов, еще рассчитываем на 8,4% повышения в декабре. И это только начало”, — заявил Шкарлет.
Детали
В то же время глава Минобразования напомнил о системе аттестации учителей, которая позволяет получить 20% надбавки путем “погружения в процесс самооценки и получения сертификат об аттестации”. Он отметил, что это может освободить преподавателей от аттестации в будущем.
Шкарлет добавил, что сейчас 3000 преподавателей прошли такую аттестацию.
Добавим
В мае этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цель правительства — повысить минимальную заработную плату педагогов до средней зарплаты в стране. Поэтому, в течение 2021 года зарплата учителей вырастет на 30%.
Также Кабинет министров Украины заявил, что планирует выделить дополнительные 497,1 миллиона гривен на выплату задолженности по зарплате учителям и врачам.